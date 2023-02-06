Жерар Депардье совсем запутался: то ему стыдно быть гражданином РФ, то он любит русскую культуру и для него «ничего не изменилось»

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6 февраля 2023, 11:19 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Недавно известный актёр Жерар Депардье дал интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine. Он заявил журналистам, что избегает разговоров на тему российской СВО на территории Украины. Более того, он до сих пор считает себя русским. «Для меня ничего не изменилось, - отметил артист, - я всё ещё русский».

Депардье также упомянул, что очень любит русскую культуру. На вопрос о специальной военной операции, ответил, что «никто не может сказать по этому поводу ничего толкового», и потому ему лучше об этом не говорить. Актёр имеет гражданство Бельгии, России и Алжира. Российский паспорт он получил более 10 лет назад. С 2020 года является православным по вероисповеданию.