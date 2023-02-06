Посол РФ в Сирии Ефимов: информации о жертвах среди россиян в результате землетрясения нет

Аргументы Недели → Общество 13+

6 февраля 2023, 09:28 Источник: РИА Новости

Флаг Сирии, Carsten Reisinger/imageBROKER.com

Посольство РФ в Сирии пока не располагает информацией о жертвах среди российских граждан в результате землетрясения. Об этом РИА Новости рассказал посол Москвы в Дамаске Александр Ефимов.

«В данный момент пока такой информации не поступало», - сообщил дипломат агентству. По его словам, проводится обзвон граждан для того, чтобы отследить ситуацию, однако пока никакой информации о жертвах или пострадавших нет.

В 4:17 утра в провинции Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Разрушения коснулись некоторых районов Сирии, где погибли 111 человек и пострадали более 500.

Ранее сообщалось о том, что в Турции в результате землетрясения погибли 76 человек.