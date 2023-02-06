Офицер ЛНР Марочко: ВСУ оставляют позиции из-за наступления ВС РФ под Кременной

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6 февраля 2023, 08:57 Источник: РИА Новости

Украинские военнослужащие, Madeleine Kelly/Keystone Press Agency

Некоторые украинские военные дезертируют в районе города Кременная в ЛНР из-за наступления ВС РФ. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», - сообщил агентству подполковник ЛНР в отставке. По его словам, российские военнослужащие отмечают на этом направлении низкий уровень морального духа среди украинских военных.

Как утверждает Марочко, часть военных не оказывают сопротивления и дезертирует на фоне наступательных действий ВС РФ.

Ранее Марочко рассказал о том, что в Артемовске из-за проблем со связью ВСУ несут больше потерь.