Офицер ЛНР Марочко: ВСУ оставляют позиции из-за наступления ВС РФ под Кременной

Некоторые украинские военные дезертируют в районе города Кременная в ЛНР из-за наступления ВС РФ. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», - сообщил агентству подполковник ЛНР в отставке. По его словам, российские военнослужащие отмечают на этом направлении низкий уровень морального духа среди украинских военных.
Как утверждает Марочко, часть военных не оказывают сопротивления и дезертирует на фоне наступательных действий ВС РФ.
Ранее Марочко рассказал о том, что в Артемовске из-за проблем со связью ВСУ несут больше потерь.