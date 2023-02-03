Отставной офицер ЛНР Марочко: ВСУ несут больше потерь из-за проблем со связью в Артемовске

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3 февраля 2023, 08:03 Источник: РИА Новости

Украинский военнослужащий, Ashley Chan/Keystone Press Agency

Из-за проблем во связью у ВСУ нарушена координация действий в Артемовске, за который в Донбассе сейчас идут бои. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активной фазы боевых действий на пунктах управления подразделениями вооруженных формирований Украины в населенном пункте Артемовск все чаще стала пропадать как спутниковая, так и радиосвязь», - рассказал агентству подполковник ЛНР в отставке. По его словам, из-за этого украинская сторона не может оперативно вести управление войсками, что приводит к большим потерям.

Как отметил Марочко, все это сказывается на панических настроениях украинских военнослужащих.

Ранее Марочко сообщил о том, что до окружения Артемовска армии РФ осталось 10 километров.