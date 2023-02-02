Экс-подполковник ЛНР Марочко: армии РФ осталось десять километров до полного окружения Артёмовска

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2 февраля 2023, 08:28

Фото: MOD Russia/globallookpress.com

Военный эксперт и подполковник в отставке Андрей Марочко заявил, что российским военным силам осталось пройти порядка десяти километров для окружения Артёмовска.

Марочко сообщил, что Артёмовск уже находится «в подводке» и эта подводка сейчас смыкается. Он считает, что плановый отход ВСУ из города уже не может быть осуществлён и обернётся только катастрофой.

«Бегство из данного населенного пункта еще возможно», - уточнил военный эксперт.

Ранее Полковник ЛНР Киселёв сообщил, что российские войска близки к тому, чтобы обойти Артёмовск с трёх сторон.