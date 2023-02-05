В Санкт-Петербурге отменили концерты Ирины Аллегровой и Вики Цыгановой

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5 февраля 2023, 16:34

Фото: Canva

В Северной столице продолжают отменять и переносить концерты.

Певицам Ирине Аллегровой и Вике Цыгановой пришлось отменить свои концерты в Петербурге. Они должны были состояться в Ледовом дворце и концертном зале «Колизей», сообщает «Петроград.ру».

Предупредила об отмене концертов и группа «Три дня дождя». В отличие от случая Аллегровой и Цыгановой выступление коллектива все же состоится. Его перенесли на четыре месяца. Однако для этого пришлось поменять сцену. Рокеры выступят в A2 Green Concert. Ранее планировалось собрать фанатов в клубе «Космонавт».

Хотя концерты продолжают отменять и переносить, ситуация с выступлениями артистов по сравнению с прошлым годом в целом улучшилась. Поспособствовал этому также уход иностранных звезд. Свободные площадки дают больше возможностей для организации выступлений начинающих артистов.