На загрязнение воздуха в Петербурге больше всего влияют выхлопные газы

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

5 февраля 2023, 13:51

Фото: Canva

Исследователи выяснили, что стабилизировать ситуацию с загрязнением воздуха в Петербурге поможет увеличение дорог.

Исследователи выяснили, что больше всего в Санкт-Петербурге загрязняют воздух выхлопные газы. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Отмечается, что на сегодняшний день на 1000 горожан приходится 317 автомобилей, этот показатель значительно вырос за последние годы. Высокий процент выбросов от авто объясняется и географическими особенностями — в городе ограничена пропускная возможность дорог, что создает пробки.

Согласно данным, двигатель автомобиля работает 30% времени на холостом ходу, 30–40% с постоянной нагрузкой, 20–25% в режиме разгона и 10–15% в режиме торможения. Однако эту ситуацию сглаживает то, что в Петербурге есть крупные водные артерии, которые в сочетании с западными ветрами частично компенсируют влияние мощного автотранспортного потока в центре.

Специалисты предлагаю решить эту проблему следующим путем – улучшить логистику посредством строительства развязок, дополнительных мостов и расширения трасс, что уменьшит количество пробок.