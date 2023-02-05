Эксперт Ли Хэнъян: внутриполитическая борьба вынуждает США действовать жестко по отношению к Китаю

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5 февраля 2023, 09:34 Источник: ТАСС

фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

Китайский эксперт Ли Хэнъян дал комментарий изданию China Daily о ситуации с аэростатом, сбитым Соединёнными Штатами.

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что аэростат Китая, попавший в воздушное пространство США, был сбит истребителем. По словам главы Минобороны Штатов Ллойда Остина, летательный аппарат был предназначен для слежки за стратегическими объектами страны.

По мнению Ли Хэнъяна, жесткая политика по отношению к Китаю — это стратегия республиканцев из США для получения очков на политической арене.

Внутриполитическая борьба перед выборами в 2024 году может стать причиной для обвинения о чрезмерной напряженности Соединённых Штатов. Китайский эксперт отметил, что правильным в ситуации с аэростатом был бы вариант спокойных переговоров, так как аэростаты давно не используются для военных целей.