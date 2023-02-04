ТГ-канал SHOT: фигуристу Костомарову могут ампутировать левую ногу

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4 февраля 2023, 21:39 Источник: Телеграм-канал SHOT

Роман Костомаров. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, который с 10 января находится в больнице в Коммунарке, могут ампутировать ногу. Об этом в субботу со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет телеграм-канал SHOT.

Накануне газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что врачи ведут консультации относительно ампутации пальцев: из-за проблем с кровообращением у 45-летнего спортсмена началось отмирание тканей.

Как пишет SHOT, к субботе состояние Костомарова ухудшилось — гангрена продолжает прогрессировать, поэтому врачи не исключают, что придется ампутировать левую конечность.

«Сейчас врачи пытаются спасти ногу — найти причину, почему происходит омертвение тканей. В этом может помочь стентирование. Но пока прогнозы не самые хорошие», - пишут авторы канала.