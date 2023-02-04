Зампреда Комитета по строительству Шалыгина задержали при получении взятки

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4 февраля 2023, 17:25

Фото: Canva

Строительная компания пыталась передать депутату 500 тысяч рублей.

Заместитель председателя Комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов за получение взятки от коммерческой строительной компании.

За 500 тысяч рублей депутат должен был предоставить строительной компании миллионные государственные контракты на возведение соцобъектов в Ленинградской области.

Задержание проводилось на проспекте Маршала Блюхера. Следственный комитет России уже ведет расследование по делу. Теперь

Шалыгину грозит до двенадцати лет лишения свободы, штраф в 30 миллионов рублей, а также запрет на занятие руководящих должностей в течение десяти лет.