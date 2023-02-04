Зампреда Комитета по строительству Шалыгина задержали при получении взятки

Строительная компания пыталась передать депутату 500 тысяч рублей.
Заместитель председателя Комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов за получение взятки от коммерческой строительной компании.
За 500 тысяч рублей депутат должен был предоставить строительной компании миллионные государственные контракты на возведение соцобъектов в Ленинградской области.
Задержание проводилось на проспекте Маршала Блюхера. Следственный комитет России уже ведет расследование по делу. Теперь
Шалыгину грозит до двенадцати лет лишения свободы, штраф в 30 миллионов рублей, а также запрет на занятие руководящих должностей в течение десяти лет.