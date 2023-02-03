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Блогер Николай Соболев и авторы книги «Лето в пионерском галстуке» признаны иностранными агентами

, 21:32 Источник: Минюст РФ

Блогер Николай Соболев и авторы книги «Лето в пионерском галстуке» признаны иностранными агентами
Блогер Николай Соболев. Фото: скриншот видео.

Министерство юстиции РФ традиционно в пятницу обновило реестр иностранных агентов.

В список попали: блогер Николай Соболев, координатор движения «Свободная Ингрия», политолог Павел Мезерин, ведущий YouTube-канала «Популярная политика» Александр Макашенец, а также авторы книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елена Прокашина и Екатерина Дудко.

По каждому новому иноагенту Минюст теперь публикует обоснование включения его в реестр. Так, о Николае Соболеве говорится, что он «высказывался против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами».

Прокашина и Дудко, по информации ведомства, кроме того что получали поддержку из иностранных источников, еще и пропагандировали ЛГБТ-отношения.

Неделей раньше в реестр иностранных агентов был включен лидер группы Little Big Илья Прусикин. 

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