Блогер Николай Соболев и авторы книги «Лето в пионерском галстуке» признаны иностранными агентами

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2023, 21:32 Источник: Минюст РФ

Блогер Николай Соболев. Фото: скриншот видео.

Министерство юстиции РФ традиционно в пятницу обновило реестр иностранных агентов.

В список попали: блогер Николай Соболев, координатор движения «Свободная Ингрия», политолог Павел Мезерин, ведущий YouTube-канала «Популярная политика» Александр Макашенец, а также авторы книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елена Прокашина и Екатерина Дудко.

По каждому новому иноагенту Минюст теперь публикует обоснование включения его в реестр. Так, о Николае Соболеве говорится, что он «высказывался против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами».

Прокашина и Дудко, по информации ведомства, кроме того что получали поддержку из иностранных источников, еще и пропагандировали ЛГБТ-отношения.

Неделей раньше в реестр иностранных агентов был включен лидер группы Little Big Илья Прусикин.