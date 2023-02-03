Зеленский: «Бахмут никто не отдаст - мы будем бороться, сколько сможем»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2023, 19:04 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/globallook.com

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюз-Украина заявил, что у украинских военных нет планов оставления Бахмута (российское название — Артемовск), они будут бороться за него, сколько смогут.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — сказал президент Украины.

Ожесточенные бои за Бахмут в ДНР идут уже не первый месяц. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в пятницу, что Украина платит «высочайшую цену» за удержание этого города под своим контролем.

Представители ДНР в последние дни неоднократно заявляли об оперативном окружении Бахмута.