Подозреваемый в стрельбе возле ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону был задержан

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3 февраля 2023, 10:00

Фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Главное управление МВД РФ по Ростовской области сообщило о задержании подозреваемого в стрельбе возле ТЦ «Золотой Вавилон», возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В сообщении говорится, что полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» выследили и задержали подозреваемого в гостинице города. Стрелком является 50-летний житель города Азова, работавший ранее в упомянутом торговом центре. Орудие преступления – охотничье ружье – было изъято.

В четверг, 2 февраля, сообщалось о стрельбе возле торгового центра «Золотой Вавилон», нарушителю удалось скрыться на своём автомобиле до приезда полиции. Пострадавших в результате происшествия нет.