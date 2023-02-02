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МВД: возле ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону была открыта стрельба

, 15:26 Источник: РИА Новости

Возле торгового центра (ТЦ)  в одном из микрорайонов Ростова-на-Дону была открыта стрельба. Об этом сообщает Главное управление МВД РФ по Ростовской области. 

Около ТЦ «Золотой Вавилон» в микрорайоне Западный жилой массив (ред. Западный — "Аргументы")  были слышны звуки стрельбы, сообщают СМИ. 

«К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле», — передаёт информацию источника РИА Новости. 

Известно, что стрелком был мужчина. 

По предварительной информации, раненых и погибших нет. 

На данный момент силовые структуры проводят розыскные мероприятия, нацеленные на задержание преступника.

По неуточненным данным, злоумышленник сел в чёрный Nissan X-Trail. Информация требует подтверждения.

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