МВД: возле ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону была открыта стрельба

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2 февраля 2023, 15:26 Источник: РИА Новости

Возле торгового центра (ТЦ) в одном из микрорайонов Ростова-на-Дону была открыта стрельба. Об этом сообщает Главное управление МВД РФ по Ростовской области.

Около ТЦ «Золотой Вавилон» в микрорайоне Западный жилой массив (ред. Западный — "Аргументы") были слышны звуки стрельбы, сообщают СМИ.

«К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле», — передаёт информацию источника РИА Новости.

Известно, что стрелком был мужчина.

По предварительной информации, раненых и погибших нет.

На данный момент силовые структуры проводят розыскные мероприятия, нацеленные на задержание преступника.

По неуточненным данным, злоумышленник сел в чёрный Nissan X-Trail. Информация требует подтверждения.