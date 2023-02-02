Бывшего высокопоставленного чиновника Олега Митволя, находящегося в СИЗО, госпитализировали из-за резкого ухудшения здоровья

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2 февраля 2023, 17:28 Источник: Коммерсант

Олег Митволь. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь, который после ареста содержится в Красноярском СИЗО, был экстренно госпитализирован в среду в связи с резким ухудшением здоровья, сообщает «Коммерсант».

Как утверждает издание, незадолго до этого Митволя перевели в холодную камеру, в которой отсутствовал унитаз и горячая вода.

По словам жены экс-чиновника Людмилы Митволь, на момент госпитализации у него была температура выше 40 градусов. Диагноз пока не поставлен, однако, как говорит супруга, речь идет о «крупном воспалительном заболевании».

Она также рассказала о письме Митволя, который сообщил ей: «Я сжег последний ресурс, который у меня был — мое здоровье».

Олег Митволь был задержан в аэропорту «Внуково» в июне 2022 года. Впоследствии он был арестован по подозрению в хищении 950 млн руб. при строительстве красноярского метро.

По словам Людмилы Митволь, незадолго до ареста он перенес операцию на почках, а после перенесенного ковида у него развилось аутоиммунное заболевание.