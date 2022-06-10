РБК: сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в хищении 900 млн рублей Олега Митволя при попытке вылететь в Дубай

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2022, 10:16 Источник: РБК

Олег Митволь, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В московском аэропорту Внуково при попытке улететь за границу силовики задержали подозреваемого в хищении 900 миллионов рублей Олега Митволя - председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, бывшего префекта Северного административного округа (САО) Москвы и бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора.

Сотрудники ФСБ задержали Митволя в аэропорту при попытке вылететь в Дубай. Он арестован по делу о хищении. Информацию о задержании в пятницу Олега Митволя, попытавшегося уехать из России, передает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах. Информацию подтвердил источник, знакомый с материалами дела.

Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство в Красноярске метро.