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В России за сутки выявили 9 287 случаев заражения COVID-19

, 11:18

В России за сутки выявили 9 287 случаев заражения COVID-19
ПЦР тесты, Sina Schuldt/dpa

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9 287 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 1 058 человек, что на 9,5% меньше, чем днем ранее.

В оперштабе уточнили, что за вышеуказанный период в стране скончались 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 6 021 человек, что на 10,5% меньше в сравнении с показателями среды, 1 февраля.

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