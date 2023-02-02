В России за сутки выявили 9 287 случаев заражения COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9 287 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 1 058 человек, что на 9,5% меньше, чем днем ранее.
В оперштабе уточнили, что за вышеуказанный период в стране скончались 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 6 021 человек, что на 10,5% меньше в сравнении с показателями среды, 1 февраля.