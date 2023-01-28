В России за сутки выявили 7 164 случая заражения COVID-19

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28 января 2023, 11:12

врачи в защитных костюмах, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В России за минувшие сутки зарегистрировали 7 164 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За сутки на территории Российской Федерации были госпитализированы 939 человек, что на 3,5% меньше, чем днем ранее.

В оперштабе уточнили, что в стране за вышеуказанный период скончался 41 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 4 876 человек, что на 7,5% меньше в сравнении с показателями пятницы, 26 января.