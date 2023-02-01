«Золотой Граммофон» впервые за три года пройдет в Петербурге

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1 февраля 2023, 17:59

Фото: Фрагмент видео на YouTube. Николай Басков на сцене "Золотого Граммофона"

Церемония вручения премии пройдет в стенах Ледового Дворца.

После трехлетнего перерыва премия «Золотой Граммофон» пройдет в Санкт-Петербурге. Вручение премии пройдет в Ледовом Дворце 5-го февраля в 18:00.

На мероприятии будут присутствовать исполнители: ANNA ASTI, Валерия, Мари Краймбрери, Николай Басков, Елена Север, Artik&Asti, Dabro, Владимир Пресняков, МОТ, Ирина Дубцова, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова и другие.

Организаторы мероприятия предупреждают, что состав артистов может измениться или дополниться.

Перед вручением премии пройдет музыкальный концерт, на котором прозвучат главные хиты 2022 года.