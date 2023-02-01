«Золотой Граммофон» впервые за три года пройдет в Петербурге

Церемония вручения премии пройдет в стенах Ледового Дворца.
После трехлетнего перерыва премия «Золотой Граммофон» пройдет в Санкт-Петербурге. Вручение премии пройдет в Ледовом Дворце 5-го февраля в 18:00.
На мероприятии будут присутствовать исполнители: ANNA ASTI, Валерия, Мари Краймбрери, Николай Басков, Елена Север, Artik&Asti, Dabro, Владимир Пресняков, МОТ, Ирина Дубцова, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова и другие.
Организаторы мероприятия предупреждают, что состав артистов может измениться или дополниться.
Перед вручением премии пройдет музыкальный концерт, на котором прозвучат главные хиты 2022 года.