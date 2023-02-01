Боррель 3 февраля намерен объявить о подготовке 30 тысяч украинских солдат в рамках тренировочной миссии ЕС

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1 февраля 2023, 17:26 Источник: ТАСС

Глава евродипломатии Жозеп Боррель. Фото: Nicolas Landemard/globallook.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе саммита ЕС — Украина, который пройдет 3 февраля в Киеве, объявит о том, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза будет подготовлено 30 тысяч солдат. Ранее шла речь о пятнадцати тысячах. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Брюсселе.

«Глава дипломатии ЕС объявит новую цель нашей тренировочной миссии для Украины. Как вы знаете, первоначальная цель заключалась в подготовке 15 тысяч солдат. Будет новая цель - еще 15 тысяч. Таким образом, 30 тысяч солдат в целом», - приводит его слова ТАСС.

О старте военной тренировочной миссии ЕС для Украины было объявлено в ноябре прошлого года. Подготовка проходит на территории Польши, Германии и других стран союза. Изначально на нее было выделено 106,7 млн евро.

Ранее сообщалось, что Швейцария в ходе разработки новой внешнеполитической стратегии намерена пересмотреть отношения с Россией.