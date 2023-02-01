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Аргументы Недели → Политика 13+

Швейцария в рамках новой внешнеполитической стратегии пересмотрит отношения с Россией

, 16:40 Источник: РИА Новости

Швейцария разработает новую внешнеполитическую стратегию, при ее создании будут пересмотрены в том числе отношения с Россией. Об этом говорится в отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год, опубликованном на сайте министерства.

В докладе министерства указывается, что «отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии», осуждается проведение специальной военной операции на Украине и отмечается, что правительство страны  присоединилось практически ко всем европейским санкциям, в том числе к девятому пакету санкций Европейского союза в отношении России, вступившим в силу 25 января.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила статус нейтрального государства.

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