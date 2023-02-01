Росстат: число россиян за год уменьшилось более чем на полмиллиона человек

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1 февраля 2023, 16:54 Источник: РБК

Метро. Komsomolskaya Pravda/globallook.com

За 2022 год численность населения России сократилась на 555 тысяч человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

При этом, напоминает издание, сокращение зафиксировано несмотря на то, что в начале 2022 года, по результатам переписи, к данным Росстата «добавили» 1,3 млн человек.

Согласно статистике, по состоянию на 1 января 2023 года в России проживали 146 424 729 человек. Годом раньше численность населения (с прибавленным после переписи миллионом) была 146 980 061. Таким образом, за год сокращение составило 555 332 человека.

Ранее сообщалось, что рождаемость в России снизилось в настоящее время до послевоенного (сороковые годы прошлого века) уровня.