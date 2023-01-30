Рождаемость в России упала как после Великой Отечественной войны

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30 января 2023, 10:50

Большая часть российских семей относятся к категории бездетных или малодетных. В стране зарегистрировано 2 миллиона семей, в которых воспитывается 6,5 миллиона детей. Современным семьям не хватает средств и условий, чтобы заводить более двух детей. Специалисты считают, что исправить ситуацию можно было бы при помощи семейно-демографической адресной помощи.



Многодетной в России считается семья, в которой воспитывается как минимум трое детей. Такие получают государственную поддержку.



Почти 66% российских семей воспитывают по одному-два ребёнка. Некоторые семьи и вовсе не могут иметь детей по медицинским показателям. Из-за низкой рождаемости на протяжении нескольких лет фиксируется активная убыль населения. Подобная картина была в послевоенное время и в 90-е годы прошлого века.



Появление материнского капитала значительно улучшило демографическую ситуацию в стране. У будущих родителей появилось больше возможностей для рождения детей. Но проблема демографии кроется не только в материальном аспекте. Россия и многие другие развитые государства столкнулись с тенденцией смены приоритетов. Женщины перед замужеством хотят построить карьеру и получить образование. Из-за этого они в целом не спешат создавать семьи, а тем более заводить детей.