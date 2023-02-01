Американку оштрафовали на 20 тысяч рублей за выгул теленка на Красной площади Москвы

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1 февраля 2023, 15:29 Источник: РБК

Теленок. Фото: Nikolay Gyngazov/globallook.com

В среду Тверской суд Москвы вынес постановление о штрафе в отношении 34-летней гражданки США Алисии Дэй, которая решила выгулять своего нового питомца — теленка — на Красной площади.

Дэй объяснила полицейским, которые ее задержали, что купила животное на «Авито», потому что ей стало его жалко, а затем она решила показать своему новому питомцу Красную площадь.

Однако правонарушители трактовали ее поступок по-другому. По их мнению, Дэй, будучи вегетарианкой, проводила на главной площади Москвы акцию в защиту животных. Она не просто привела теленка «на прогулку», но выкрикивала при этом лозунг: «Животные — не еда!»

В результате женщину оштрафовали на 20 тыс рублей за несанкционированную акцию по статье 20.2. КоАП РФ, а теленка временно поместили в реабилитационный центр для животных.