Как российские суды штрафуют за оскорбление

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2023, 12:52 Источник: Известия

Россияне все чаще стали обращаться в суд, чтобы получить моральную компенсацию за полученное оскорбление в свой адрес. Как это происходит и в каких случаях вводят санкции?

Например, недавно в Санкт-Петербурге одна молодая мать по имени Александра назвала свою знакомую «невоспитанной бомжихой». Её голосовое сообщение, в котором она это говорит, попало в родительский чат. Все 16 человек, находящиеся в группе, осудили такой поступок. А потерпевшая, обидевшись, обратилась в суд. За оскорбление суд обязал Александру выплатить 5 тысяч рублей.

Была и другая история: сотрудник СДЭК также обратился в государственный орган, чтобы защитить свою честь и достоинство. Его посетительница назвала «одноглазым циклопом» за то, что он не выдал ей заказ, хотя та даже не предоставила паспорт для этого. Более того, женщина вызвала полицию. В итоге молодого человека продержали в отделении весь вечер. После того, как дело дошло до суда, посетительница пыталась объясниться, что, мол, циклоп – это мифическое существо. Однако судья встал на сторону молодого парня, заявив, что циклопы имеют «жутковатую внешность». В итоге женщине пришлось выплатить 5 тысяч рублей.

По словам юриста Екатерины Антоновой, оскорбить человека может кто угодно. Само понятие подробно объяснено в статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме». За оскорбление можно получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Однако если это произошло в публичном пространстве, то от 5 до 10 тысяч рублей.

Чтобы доказать факт оскорбления, нужно предоставить аудио- и видеозаписи, нотариально заверенные скриншоты сообщений, зафиксировать показания свидетелей и т.д. С соответствующим заявлением можно обратиться в прокуратуру по месту жительства, в полицию или суд. При этом юрист Артем Баранов отмечает: информация, которая обидела человека, не должна соответствовать действительности.