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1 февраля 2023, 12:41

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Генеральный секретарь российской Федерации карате Сергей Увицкий скончался во время участия в специальной военной операции (СВО) при выполнении боевой задачи на территории Донбасса. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Генсек Федерации карате России Сергей Увицкий умер во время участия в спецоперации при выполнении боевой задачи в Донбассе, сообщила пресс-служба Федерации», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Согласно имеющимся сведениям, 41-летний Увицкий участвовал в СВО в составе отряда добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее сегодня сообщалось, что глава венгерского кабмина Виктор Орбан назвал Украину «ничейной землей» и призвал киевскую сторону сдаться.