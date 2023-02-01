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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

На платных парковках Петербурга начнут бороться с закрытыми автономерами

, 10:54

На платных парковках Петербурга начнут бороться с закрытыми автономерами
Фото: Canva

За нарушение правила горожанам придётся заплатить кругленькую сумму.

В Санкт-Петербурге создали отдел пеших инспекторов, которые будут снимать с номеров автомобилей посторонние предметы на платных парковках. Об этом сообщает Центр управления парковками города.

Группа из восьми инспекторов планирует приступить к работе уже с сегодняшнего дня. В их обязанности входит осмотр платного паркинга, а также отслеживание того, чтобы знаки и разметка не были испорчены.

В случае, если контролеры увидят на номере машины посторонний предмет, его снимут. А вот с помощью комплексов фото- и видеофиксации определится автовладелец, которому придется заплатить штраф в размере 3000 рублей.

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