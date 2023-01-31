Согласно результатам соцопроса, самые счастливые люди в России живут в Москве, Петербурге, Сочи, Новосибирске

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31 января 2023, 16:17 Источник: RT

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, в каких городах России живут самые счастливые люди. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России. Об этом сообщает RT.



По 5-ти балльной системе оценивания на твердую «5» уровень своего счастья оценили 14% опрошенных жителей России.

При этом 23% из них проживают в Москве, 18% — в Санкт-Петербурге, 16% — в Новосибирске, 10% счастливых людей живут в Нижнем Новгороде, 10% — в Тюмени.

Уровень своего счастья на твердую «4» оценили 25% опрошенных респондентов.

20% из них живут в Москве, 19% — в Сочи, 17% — в Санкт-Петербурге, 11% живут в Екатеринбурге, 9% — в Новосибирске.

Уровень своего счастья как «средний» («3») отметили 31% участников исследования. 19% из них живут в Москве, 13% — в Нижнем Новгороде, 9% — в Санкт-Петербурге, 8% — в Краснодаре, 4% — в Тюмени.

Сентябрьский опрос показал, что каждый пятый россиянин считает себя счастливым человеком.



