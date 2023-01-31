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Telegraph сообщает, что Великобритания обучила уже десять тысяч украинских военных

, 16:23 Источник: РИА "Новости"

Telegraph сообщает, что Великобритания обучила уже десять тысяч украинских военных
украинские военные, Ashley Chan/Keystone Press Agency

Великобритания к настоящему моменту обучила десять тысяч украинских военных. Об этом днем во вторник, 31 января, сообщили журналисты, ссылаясь на неназванного представителя Даунинг-стрит.

Издание Telegraph сообщило, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что страна продолжает играть крайне важную роль в оснащении и обучении солдат ВСУ. Уточняется, что обучение уже прошли десять тысяч украинских военных, а в 2023 планируется обучить еще сорок тысяч.

Газета отметила, что Лондон намерен работать над тем, чтобы солдаты из Украины могли максимизировать пользу от нового вооружения, которое им поставляет Запад.

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