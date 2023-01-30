Премьер Украины Шмыгаль: пилотам ВСУ нужно не менее полугода на освоение западных истребителей

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30 января 2023, 12:33 Источник: Politico

Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Украинским пилотам понадобится не менее шести месяцев на то, чтобы научиться пользоваться истребителями, которые Запад должен передать Киеву в ближайшее время. Об этом в интервью газете Politico рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль.

Как отметил министр, на обучение пилотов ВСУ использовать западные самолеты может уйти «шесть месяцев или больше». Он подчеркнул, что этот процесс необходимо запустить как можно скорее.

Ранее на сайте офиса президента Украины опубликовали заявление, в котором Владимир Зеленский попросил у западных стран военной поддержки в виде истребителей и ракет дальнего действия. Политолог Марков сообщил о том, что страны НАТО уже приняли решение о поставке соответствующей техники Киеву.