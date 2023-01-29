Политолог Марков: странами НАТО уже принято решение по отправке Украине истребителей и дальнобойных ракет

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29 января 2023, 22:51 Источник: Вечерняя Москва

Cfoto / globallookpress.com

Соединенными Штатами Америки и их союзниками уже принято положительное решение по отправке на Украину дальнобойных ракет и истребителей. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказал директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков.

Согласно словам специалиста, в настоящее время Североатлантическим альянсом прорабатывается логистическая и политическая отработка таких поставок «под медийным прикрытием обсуждения».

По мнению Маркова, перед НАТО стоит задача не только направить военную технику Украине, но и научить ВСУ пользоваться ею. При этом эксперт отметил, что обучением украинских военных могут заниматься только натовские специалисты, потому что истребители и ракетные системы являются сложным в использовании видом оружия.