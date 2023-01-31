В Ленинградской области убрали мемориал финским солдатам

В дни, посвящённые 80-летнию снятия блокады Ленинграда, в Приморске убрали памятник финским солдатам. Финские СМИ заявили, что демонтаж объекта проведён после слов российского президента Владимира Путин о причастности западных стран к блокаде советского города в годы ВОВ.
Приморск раньше был финским городом Койвисто. Его присоединили к Советскому Союзу после войны с Финляндией. Во время ВОВ город снова взяли финны. Погибшие в войне солдаты с обеих сторон захоронены у кирхи Святой Марии Магдалины. В этой же могиле погребены гражданские лица.
После войны останки красноармейцев перезахоронили в другом месте. А финские активисты и родственники погибших солдат установили в Приморске памятник. Уже тогда горожане относились к нему неоднозначно. В последние годы люди подняли вопрос об уместности мемориала.
Два года назад выяснилось, что мемориал создан без разрешения областного комитета по культуре. Когда дело дошло до суда, обнаружилось отсутствие у подрядчика, устанавливавшего памятник, необходимого разрешения на проведение работ. В итоге суд признал мемориал незаконной постройкой.
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