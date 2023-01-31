Американский генерал Кин: Армия США не готова воевать с КНР

Американские силы недостаточно подготовлены для того, чтобы воевать с Китаем. Такое мнение в эфире для телеканала Fox Business выразил генерал в отставке Джек Кин.
Он отмечает, что армия не готова так, как должна была бы, отсутствует действенное военное сдерживание в регионе.
По словам американского генерала, у Китая в настоящий момент больше военной техники, чем у Соединенных Штатов.
Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс написал, что политика США, которая используется в отношении России, на протяжении двух десятилетий приближает мир к ядерной войне.