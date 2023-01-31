Таролог Янко: существует пять женских имен, носительницы которых умело распоряжаются деньгами

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31 января 2023, 01:56 Источник: Teleprogramma.pro

Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Галина Янко, таролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая, во время беседы с изданием Teleprogramma.pro расскзала о пяти женских именах, обладательницы которых притягивают богатство в свою жизнь.

Согласно ее словам, носительницы имени Маргарита являются трудолюбивыми и усердными женщинами. Они, как правило, добиваются значительной финансовой стабильности в жизни и могут спокойно содержать всю свою семью.

Екатерины же способны превращать оставшиеся крохи от зарплаты в небольшой капитал, потому что в их руках все приумножается и процветает. В то же время Ольги могут вообще никогда не работать, но при этом они никогда не будут бедны, ведь финансы идут к ним в руки от их окружения.

Женщины с именем Татьяна чаще всего не имеют желания работать, но при этом хотят хорошо и сытно жить. В связи с чем, Татьяны очень часто ищут себе человека, который мог бы их содержать.

У Анастасий же есть огромный потенциал стать валютными миллионерами, потому что им суждено зарабатывать вне системы.