Песков: онлайн-формат совещаний президента РФ помогает экономить время

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30 января 2023, 13:28 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Формат видеосвязи для различных совещаний и встреч президента Российской Федерации Владимира Путина помогает экономить время и устраивать оперативные собрания. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, два года пандемии смогли помочь прийти к смешанному формату. Появившиеся технологии частично будут сохраняться.

Песков также отмечает, что система ВСК позволяет губернаторам не покидать пределы своих регионов для участия в совещаниях.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о том, что Европе стоит быть открытой по отношению к гражданам России и не закрывать свои двери для них.