Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Песков: онлайн-формат совещаний президента РФ помогает экономить время

, 13:28 Источник: РИА Новости

Песков: онлайн-формат совещаний президента РФ помогает экономить время
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Формат видеосвязи для различных совещаний и встреч президента Российской Федерации Владимира Путина помогает экономить время и устраивать оперативные собрания. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, два года пандемии смогли помочь прийти к смешанному формату. Появившиеся технологии частично будут сохраняться.

Песков также отмечает, что система ВСК позволяет губернаторам не покидать пределы своих регионов для участия в совещаниях. 

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о том, что Европе стоит быть открытой по отношению к гражданам России и не закрывать свои двери для них.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

С 1 февраля будет изменено расписание пригородных поездов МЖД, МЦД-1,2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево

С 1 по 28 февраля 2023 года будет изменено расписание движения пригородных поездов Белорусского, Казанского, Курского, Рижского, Савеловского направлений, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-служу Московской железной дороги.

Общество

Политика