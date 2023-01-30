Кравцов: учебник с темой СВО может появиться в школах с нового учебного года

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30 января 2023, 11:09 Источник: Минпросвещения РФ

Сергей Кравцов, Kremlin Pool/Global Look Press

С нового учебного года в учебники по истории старших классов могут внести тему СВО. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По словам министра, в программе школьного курса уже существует раздел, посвященный военной спецоперации на Украине.

«Сегодня, как мы уже говорили, разрабатывается новый учебник истории... где будут подробно изложены причины и еще раз задачи. Поэтому учебник будет готов для старших классов уже в марте», - заявил Кравцов лекции, которая размещена в социальных сетях ведомства.

Министр выразил надежду на то, что со следующего учебного года новый учебник уже будет в школах.

Ранее Кравцов заявил о том, что участники СВО смогут преподавать школьникам ОБЖ.