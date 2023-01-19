Министр просвещения Кравцов: участники спецоперации смогут преподавать ОБЖ в школах

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19 января 2023, 12:28 Источник: НТВ

Дети на уроке в школе, EMERCOM of Russia/Twitter.com

Участники СВО смогут преподавать школьникам ОБЖ, предварительно пройдя обучение для работы с детьми. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По словам министра, составной частью школьного предмета основы безопасности жизнедеятельности является начальная военная подготовка. Как отметил Кравцов, программа по данной дисциплине утверждена, учебники составлены.

«Тем не менее, я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняют свой гражданский долг в рамках специальной военной операции, могут затем преподавать в школе», - поделился министр в эфире проекта «Поздняков» на НТВ.

При этом, Кравцов подчеркнул, что для работы с детьми участники СВО будут должны пройти дополнительную профессиональную подготовку.

Ранее Кравцов сообщил о том, что в некоторых регионах учителям необходимы надбавки к зарплате.