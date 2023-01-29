Российские компании начали объявлять о крупных вознаграждениях за подбитые западные танки, которые поставят Украине

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29 января 2023, 23:11 Источник: Коммерсантъ

Танк Abrams M1. Фото: Nicolas Armer/dpa/globallook.com

Представители российского бизнеса начали сообщать о крупных вознаграждениях за подбитые «Абрамсы» и «Леопарды», о готовящихся поставках которых Украине было объявлено на текущей неделе.

В частности, уральская компания ФОРЭС, которая выпускает керамические расклиниватели для нефтяных скважин, заявила, что заплатит военнослужащим, подбившим первый «Леопард» или «Абрамс», 5 млн рублей, а за каждый последующий — 500 тысяч. За уничтожение первого истребителя обещано 15 млн рублей.

В свою очередь, актер и священник Иван Охлобыстин рассказал о неких представителях бизнеса, готовых заплатить десять миллионов за подбитый американский танк.

«С нескрываемым удовольствием, спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый «Абрамс», - написал он.

Ранее сообщалось, что в Великобританию прибыли украинские военные для обучения работе с танками Challenger 2.