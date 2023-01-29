Хинштейн после переименования фестиваля «Радуга» в Петербурге сообщил, что запрета на радугу в законе об ЛГБТ-пропаганде нет

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29 января 2023, 19:17 Источник: Telegram

Александр Хинштейн. Фото: Telegram/t.me/Hinshtein/3421

Новый закон об ЛГБТ-пропаганде не предполагает запрета на использование слова «радуга» или ее изображения, равно как и мультфильма «Голубой щенок». Об этом написал в воскресенье в своем телеграм-канале один из авторов закона, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Поводом для его поста в телеграм-канале стала новость из Санкт-Петербурга, где организаторы решили переименовать международный театральный фестиваль «Радуга». Его руководитель Светлана Лаврецова объяснила журналистам, что действует «на опережение».

«Хочу успокоить уважаемую Светлану Васильевну. Наши законы никаким образом не запрещают и не отменяют радугу. При одном условии: если изображается именно классическая 7-цветная радуга, а не «кастрированный» символ ЛГБТ, где отсутствует голубой цвет», - объяснил Хинштейн.

Он также призвал не впадать в крайности и предложил, если понадобится, дать «дополнительные разъяснения» организаторам фестиваля.

«Кстати, и замечательному мультфильму моего детства «Голубой щенок» наши законы тоже ничем не грозят», - добавил парламентарий.