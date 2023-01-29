Слуцкий: НАТО сплачивает свои ряды не ради мира, а ради схватки против России

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29 января 2023, 18:27 Источник: Telegram

Леонид Слуцкий. Фото: Evgeny Philippov/globallook.com

Страны НАТО объединяют свои силы и наращивают гонку вооружений не ради достижения мира в Украине, а ради «схватки» против России и русского мира, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, сколько бы западные политики ни говорили о своей незаинтересованности в эскалации конфликта в Украине, они в него уже втянуты «по самые уши».

«Мы должны четко понимать: Североатлантической альянс сплачивает свои ряды и наращивает гонку вооружений не ради мира и переговоров или «борьбы за свободу», а ради дальнейшей геополитической схватки против России, против Русского мира. Никаких иллюзий тут быть не должно», - написал Слуцкий в своем телеграм-канале, добавив, что такие игры с ядерной державой чрезвычайно опасны.