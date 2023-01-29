Умер создатель образов кота Леопольда и Мамонтенка художник-мультипликатор Вячеслав Назарук

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29 января 2023, 17:56 Источник: РБК

Вячеслав Назарук. Фото: соцсети.

На 82 году жизни скончался художник-мультипликатор, живописец и скульптур Вячеслав Назарук. Об этом сообщил в воскресенье шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Причина смерти не называется.

Широкому зрителю больше знакомы созданные Назаруком мультипликационные персонажи: Крошка-енот, кот Леопольд, Мамонтенок. Однако он был известен и как живописец, скульптор. Его полотна — в основном историческая живопись — хранятся в музеях и личных собраниях.

Прощание с художником, по информации Капкова, пройдет 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Димитрия при Первой градской больнице Москвы.

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