Жительница Новосибирска, впавшая в кому в Индонезии, наконец получила медпомощь после вмешательства России

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29 января 2023, 10:30 Александр Крохмаль, Журналист

Местная больница. Фото: Global Look Press

Елена Новосельцева, впавшая в кому на индонезийском острове Бали, впервые получила полагающуюся медпомощь. Это произошло после вмешательства российских властей. До того момента женщину не получалось вывезти в РФ. Срок действия её страховки, при этом, истёк. В больнице на Бали требовали баснословные суммы за поддержание её жизни.

«Мы обратились к Карелину Александру Александровичу (представитель власти РФ), - рассказал журналистам сын женщины, - объяснили ситуацию. Буквально на следующий день от правительства Новосибирской области поступило письмо, в котором власти региона гарантировали оплату всех дней лечения свыше суммы, покрываемой страховой компанией». По словам Новосельцева, именно это письмо побудило местных медиков перейти к непосредственному лечению.

В понедельник российское посольство в Джакарте сообщило СМИ, что находится в контакте с родственниками женщины по вопросам её медицинской эвакуации в РФ.