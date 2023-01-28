Синоптик Александр Шувалов: На следующей неделе в Москве ожидается снег и до +2°C

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28 января 2023, 16:25 Источник: RT

В беседе с RT глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве и Московской области на ближайшие выходные и на следующую неделю.



Синоптик заявил, что погода конца этой недели не измениться, «в субботу и воскресенье опять облачно, без солнышка. Ночью -8, днём -3».

Но в конце следующей недели, по словам синоптика, циклоны принесут снег, ветер, температура воздуха ожидается от 0°C до +2°C, во вторник и среду атмосферное давление в Москве установится на отметке 735…732 мм ртутного столба.



