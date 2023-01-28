Скульптурная композиция в память о блокадных медиках появилась в Петербурге

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

28 января 2023, 14:52

Фото: gov.spb

Губернатор города подчеркнул, что горожане должны помнить о подвиге медиков во время оккупации города.

В 79-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистких захватчиков в Санкт-Петербурге установили памятник, посвящённый подвигу блокадных медиков. Он установлен в Соляном переулке возле Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Бронзовая скуптура состоит из трех фигур. Рядом друг с другом стоит доктор и медсестра, а перед ними лежит пациент. Высота композиции составила 3,4 м.

«Памятник уважения к тем, кто спасал жизни. Сами раненые производили различные операции. У нас работала Снегиревка, Вредена, Мариинская больница работала», - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия памятника.

С инициативой о создании мемориала выступила председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова. Скульптором выступил Владимир Бродарский, архитектор - Леонид Копыловский.