Посол США Бринк заявила, что на Украину прибыли инспекторы, занимающиеся аудитом помощи Вашингтона Киеву

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28 января 2023, 09:43 Источник: РИА "Новости"

флаг США, unsplash.com/photos/2_nKS8F9B2Q

Посол США на Украине Бриджит Бринк в минувшую пятницу сообщила, что на украинскую территорию прибыли инспекторы из американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи Вашингтона Киеву.

Бриджит Бринк выразила представителям офисов генеральных инспекторов Государственного департамента США, Министерства обороны и Агентства страны по международному развитию (USAID) благодарность за плотный график встреч, целью которых является улучшение независимого надзора за помощью Штатов Украине.

Напомним, в среду, президент США Джо Байден во время своей речи, посвященной Украине, подтвердил, что Киеву будет направлен 31 танк Abrams, из которых будет сформирован один танковый батальон.