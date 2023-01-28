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Терапевт Чернышева: для улучшения работы сердца необходимо заниматься физической активностью

, 06:48 Источник: Свободная Пресса

Терапевт Чернышева: для улучшения работы сердца необходимо заниматься физической активностью
Zamir Usmanov / globallookpress.com

Занятия физической активностью необходимы для улучшения работы сердца и его укрепления. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышева.

Согласно словам специалиста, которые приводит издание «Свободная Пресса», постоянное пребывание в положение лежа или сидя на диване плохо сказывается на работе сердца, потому что ему нужно давать нагрузку. Для этого достаточно выходить гулять на свежий воздух, но каждодневная утренняя зарядка тоже не будет лишней.

Чернышева также добавила, что на здоровье сердца влияют и продукты питания, поэтому употреблять в пищу надо свежие овощи и мясо, избегая полуфабрикаты, большое количество соли, консервы, жирную и копченую еду.

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