Александр Беглов предложил включить работу призывников на производствах ОПК

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

27 января 2023, 12:49 Елена Соколова

Фото: er.ru

Губернатор Северной столицы отметил, что почти половина крупных и средних предприятий Санкт-Петербурга выполняют задачи гособоронзаказа.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время совещания в СПбГМТУ предложил дать выпускникам колледжей возможность проходить альтернативную гражданскую службу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

«Когда мы подготавливаем специалистов в колледжах, то, практически окончив колледж и проработав какое-то время на предприятии, они призываются в армию. Может быть, рассмотреть вопрос, [чтобы] можно [было] взять [на] альтернативную службу, если человек идет в наш оборонный комплекс после колледжа?», – предложил Беглов.

По словам губернатора Петербурга, почти половина из более чем одной тысячи средних и крупных предприятий города на сегодняшний день выполняют поручения гособоронзаказа. К тому же сохраняется дефицит рабочих кадров – около 66 процентов общей потребности в специалистах.

Колледжи Санкт-Петербурга в 2023 году получили в 2,5 раза больше запросов на подготовку профильных специалистов, чем в предыдущем.

Александр Беглов также отметил, что в 2023 году начнется строительство нового колледжа на две тысячи мест. Наиболее распространенными в «суперколледже» специальностями станут технические.