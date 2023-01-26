Для учеников медицинских классов школ Москвы проведут ознакомительные экскурсии в поликлиники и больничные стационары

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26 января 2023, 10:48 Источник: АГН «Москва»

Для учеников медицинских классов московских школ проведут ознакомительные экскурсии в поликлиники, стационары и подстанции скорой помощи. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

В сообщении приводятся слова заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Наталии Киселевой о том, что такие экскурсии вызывают большой интерес у тех школьников, кто выберет медицинскую профессию, помогут «больше узнать о ней и даже получить навыки, которые пригодятся в начале карьеры», школьники «узнают о возможностях столичной медицины из первых рук. Со временем они будут лечить москвичей, и важно уже сейчас показать им многообразие специальностей в этой сфере и рассказать о возможностях для их профессиональной реализации. Это поможет школьникам более осознанно выбрать направление дальнейшего обучения и стать по-настоящему хорошими медиками».

Экскурсии подготовлены департаментом образования и науки совместно с департаментом здравоохранения Москвы, они предоставят учащимся возможность посетить детские и взрослые поликлиники, станции скорой помощи, многопрофильные стационары, увидеть всю систему здравоохранения Москвы.

Ученики специальных медицинских классов московских школ узнают, как устроены медицинские учреждения, как работает система взаимодействия врачей и медсестер с пациентами и какими знаниями должен обладать современный медработник, ознакомят с новыми стандартами оказания медицинской помощи, оснащением кабинетов, современным оборудованием, школьники смогут понаблюдать за проведением некоторых медицинских манипуляций.