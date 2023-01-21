22 января часть Леонтьевского переулка краткосрочно перекроют из-за киносъемок

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21 января 2023, 17:46 Источник: АГН «Москва»

Леонтьевскоий переулок, от дома 7, стр.1Б до пересечения с ул. Большая Никитская, из-за киносъемок будет краткосрочно перекрыт. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



В сообщении говорится, что ограничения вводятся 22 января и связаны с проведением киносъемок в период с 8:00 до 20:00 вечера.





