Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Москва → Общество 13+

22 января часть Леонтьевского переулка краткосрочно перекроют из-за киносъемок

, 17:46 Источник: АГН «Москва»

Леонтьевскоий переулок, от дома 7, стр.1Б до пересечения с ул. Большая Никитская, из-за киносъемок будет краткосрочно перекрыт. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В сообщении говорится, что ограничения вводятся 22 января и связаны с проведением киносъемок в период с 8:00 до 20:00 вечера.


Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram