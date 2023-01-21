В Подмосковье прошли учения сил ПВО по отражению атак на «важные военные объекты»

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21 января 2023, 17:58 Источник: "Интерфакс"

Зенитно-ракетный комплекс. Фото: Olga Sokolova/globallook.com

В Московской области прошли учения, в ходе которых отрабатывалось выполнение задач системами ПВО. Батарея зенитных ракетных комплексов С-300 отработала защиту от «атак на важные военные объекты», говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«Расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет», - рассказали в Минобороны.

Ранее на этой неделе в соцсетях появились кадры с, предположительно, системами ПВО, размещенными на московских зданиях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал все вопросы на этот счет Министерству обороны.